Сонячно та з мінливою хмарністю: яка погода буде у Києві сьогодні (карта)

Хмарна погода протримається у Києві до самого вечора. Колаж "Сьогодні"
У Києві в суботу, 4 грудня, буде переважно сонячно та з мінливою хмарністю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою. Хмарна погода протримається у Києві до самого вечора. Без опадів.
При цьому на жителів столиці очікується морозна температура повітря. Сильних поривів вітру чи опадів не обіцяють.
- Температура – вдень -1..+1 градусів (відчуття +4), вночі -4..-6.
- Вітер – зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.
- Опади – ймовірність 2%.
Листопад виявився найтеплішим
Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.
Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.
За словами метеорологів, метеорологічна осінь у Києві продовжуватиметься, доки середньодобова температура стійко закріпиться нижче 0 градусів. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.
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