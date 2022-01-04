Зовсім не зимова температура: прогноз погоди у Києві на 4 січня (карта)

Стовпчики термометрів сягатимуть 7 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 4 січня, у Києві порівняно з попереднім днем, опадів не очікується. Проте у столиці буде сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві буде мінлива хмарність. Стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +7 градусів. Вітер — західний, 7-12 м/с. Опадів очікувати не варто, тож парасольки можна залишити вдома.

Коли повернуться морози?

В Україні у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум — мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

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У решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська – буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морозу.