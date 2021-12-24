Спецперепустки для транспорту та понад 300 тис. хворих: яка ситуація з COVID-19 у Києві

У столиці продовжують боротися із пандемією / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві продовжують виявляти нові випадки коронавірусу. Минулої доби виявили 1234 хворих. Ходять чутки, що можуть повернути спецперепустку для транспорту. Сайт "Сьогодні" розповість про останні COVID-новини.

Дані за добу у столиці

Усього за період пандемії у Києві 8084 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 326 491.

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Захворіли минулої доби:

679 жінок віком від 18 до 97 років,

492 чоловіків віком від 18 до 88 років,

27 дівчаток від 3 місяців до 17 років,

36 хлопчиків віком від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус та 76 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 1265 осіб. Загалом коронавірус подолали 306 299 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському районі – 201, в Оболонському – 194 та у Дніпровському районі – 174 випадки.

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Можуть ввести спецперепустки на транспорт

У Києві затвердили новий порядок роботи системи перепусток "Карантин". Її запровадять, якщо епідемічна ситуація у місті погіршиться. Про це повідомили у КМДА.

"Це технічне рішення, яке дозволить за виняткової необхідності швидко впровадити такий інструмент. Поки що таких планів немає", – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Введення обмежень залежить від рівня захворюваності та епідемічних показників.

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Як працював транспорт у Києві за спецперепустками раніше

У столиці був транспортний колапс. Кияни намагалися потрапити в транспорт за листами з роботи, а також за допомогою сліз та умовлянь.

Пасажири намагалися пройти в автобус із перепустками, які діяли минулого року. Їх не пускали у транспорт.

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