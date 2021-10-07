Спрацювало! У Києві залатали яму, яку присвятили Кличку (фото)

Досить глибока яма була в Дарницькому районі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві залатали яму, яку присвятили меру Києва. Зовсім нещодавно в районі Дарницького шосе посеред дороги була велика діра, а зараз її немає.

Фото опублікував Київ Оперативний в Telegram.

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Нещодавно обурені жителі міста вирішили звернути увагу Віталія Кличка на проблеми зі станом доріг. На асфальті написали білою фарбою прізвище градоначальника і обвели ями.

Знімок до і після / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні ями вже немає, але фарба так і залишилася на асфальті.

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Городяни обурені, що привернути увагу до поганих доріг в столиці вдається тільки таким чином.

Кияни вимагали заборонити ремонтувати дороги

У Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах міста Києва в робочі та вихідні дні в проміжок часу з 7:00 до 20:00.

"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних заторів наразі. Економія часу, здоров'я і засобів на пальне – цілі даної петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах", – пише автор.

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Петицію №10610 подав Юрій Чімбру. Він пропонує перед ремонтом основної дороги обладнати зручний об'їзд або ж проводити роботи в нічний час доби.

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