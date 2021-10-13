Стало відомо, коли включать опалення в багатоповерхівках Києва

Синоптики не виключають заморозки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві повна готовність до опалювального сезону, всі гідравлічні роботи вже проведені. Фактично з 1 жовтня вже дали тепло в навчальні заклади.

Про це заявив на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

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За його словами, 150 навчальних закладів столиці вже з теплом. Підключення залежить від заявки керівника.

"Щодо житлового фонду, опалювальний сезон починається тоді, коли температура менше 8 градусів протягом трьох діб", – говорить заступник мера.

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Він зазначив, що на сьогоднішній день немає таких показників, говорити про початок опалювального сезону ще рано. Тим більше, що кияни не схвалюють, коли "йде фактично опалення повітря".

"Ми даємо можливість тим домоволодінням, які хочуть, його отримати, для цього потрібно звернутися із заявою та з підписами більше половини жителів", – додав він.

Якою буде погода в Україні в жовтні?

Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

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Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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