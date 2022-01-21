Чи стане ще холодніше? Якою буде погода у Карпатах

У Карпатах посиляться морози / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Карпатах завтра, 22 січня, може принести хуртовини. Температура вдень триматиметься на рівні -9 градусів. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сонце в цей рідко буде показуватися з-за хмар. За даними синоптиків, 22 січня сніг у горах йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.

Вдень температура повітря триматиметься на рівні -9 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 10 градусів морозу.

Крім того, на вулиці пориви вітру сягатимуть 15-24 м/с, за таких умов у горах можлива хуртовина.

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