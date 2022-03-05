Космічний інтернет для столиці: Starlink Маска вже доставили до Києва (фото)

2 пристрої надало Мінцифри та Державна служба спецзв'язку та захисту інформації / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 5 березня, до Києва доставили пристрої глобальної супутникової системи Starlink,які допомагатимуть у забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

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"2 надало Мінцифри та Державна служба спецзв'язку та захисту інформації. Про 10 ми з Володимиром домовилися з міжнародними партнерами та друзями", – йдеться у повідомленні.

Пристрої глобальної супутникової системи Starlink. Фото: Віталій Кличко

Інтернет Starlink може стати метою окупантів

Starlink вже працює в Україні систему перевірив столичний програміст. Але разом із тим Ілон Маск у Twitter попередив, що Росія може спробувати атакувати обладнання Starlink.

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"Важливе попередження: Starlink – єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює у деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане метою. Будь ласка, використовуйте з обережністю", – написав Маск.

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