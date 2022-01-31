Дивна ДТП у Києві: у депо зіткнулися два трамваї (фото)

У столиці сталося ДТП за участю швидкісних трамваїв / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві сталася 31 січня незвичайна ДТП. У трамвайному депо ім. Шевченка зіткнулися два трамваї.
Про це повідомляє Управа КПТ у Telegram.
На маршруті №3 зіткнулися два польські трамваї Pesa, які обслуговують лінію швидкісного трамвая на Борщагівці.
Трамваї Pesa зіштовхнулися на маршруті. Фото: __shok_kontent__
У комунальному підприємстві "Київпастранс" "Сегодня" повідомили, що рух трамваїв уже відновлено. Внаслідок зіткнення ніхто з людей не постраждав.
"Рух відновлено. Зіткнення сталося на маршруті №3. Деталі зіткнення встановлюють наші спеціалісти. Ніхто з людей не постраждав", – розповіли нам у "Київпастрансі".
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.