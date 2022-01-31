Дивна ДТП у Києві: у депо зіткнулися два трамваї (фото)

У столиці сталося ДТП за участю швидкісних трамваїв / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася 31 січня незвичайна ДТП. У трамвайному депо ім. Шевченка зіткнулися два трамваї.

Про це повідомляє Управа КПТ у Telegram.

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На маршруті №3 зіткнулися два польські трамваї Pesa, які обслуговують лінію швидкісного трамвая на Борщагівці.

Трамваї Pesa зіштовхнулися на маршруті. Фото: __shok_kontent__

У комунальному підприємстві "Київпастранс" "Сегодня" повідомили, що рух трамваїв уже відновлено. Внаслідок зіткнення ніхто з людей не постраждав.

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"Рух відновлено. Зіткнення сталося на маршруті №3. Деталі зіткнення встановлюють наші спеціалісти. Ніхто з людей не постраждав", – розповіли нам у "Київпастрансі".

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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