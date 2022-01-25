Стрілянина з автомата біля будівлі СБУ у Києві: у поліції назвали причини

В інциденті зналися правоохоронці / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 січня, у центрі Києва було чутно постріли. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ. Попередньо встановлено, що між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що кажуть у поліції

Представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де в цей час була група невідомих. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт. Через це один зі служби охорони вже на вулиці вистрілив кілька разів угору.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Двох учасників конфлікту доправили до районного управління поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі дії продовжуються.

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Що відомо

Перестрілка трапилася увечері біля головного управління СБУ. Відео одразу ж з'явилося у Мережі. Також там з'явилися свої версії того, що відбувається.

"Озброєні тітушки з автоматами напали на активістів громадської організації "Український стяг", – повідомляють в Мережі.

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