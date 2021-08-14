Сутички в Києві на Банковій: постраждало семеро правоохоронців

Після інциденту мітингувальники вирушили до будинку президента. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Банковій під час сутичок нацкорпуса з поліцією не обійшлося без постраждалих. Серед потерпілих – сім правоохоронців і один військовослужбовець, який отримав поранення руки.

Про це повідомив глава Нацполіціі Ігор Клименко в ефірі "Украіна24".

Учасники акції протесту відмовилися проходити поверхневий огляд на предмет занесення на територію ОП заборонених небезпечних речей.

"Сталися сутички. Представники нацкорпуса кидали в правоохоронців шини. Ті у відповідь застосовували сльозогінний газ", – каже він.

Реклама

Серед постраждалих поліцейських сім правоохоронців, один військовослужбовець має поранення руки. Характер травм різний – все від димових шашок та каменів.

Що зараз коїться?

Представники нацкорпуса вирушили до будинку Президента Зеленського. У Офісу президента чергують правоохоронці.

Раніше ми писали, що: