Сухо, але холодно. Якою буде погода в Києві 17 жовтня – карта

Погода порадує українців / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області у неділю, 17 жовтня, буде 8-13 градусів тепла і сухо.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні найбільш прохолодна погода буде на півночі області – 8-11 градусів.
У столиці та області очікується 10-13 градусів. На вулиці в неділю буде сухо, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Аномально холодний вересень
Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче 15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градуси, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
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