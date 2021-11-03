Спалювати ніхто не буде. У Києві знайшли застосування опалому листю (фото)

У Києві знайшли застосування опалому листю / Фото: Колаж: Сьогодні

Міська влада Києва продовжує втілювати в життя стратегію сортування та переробки окремих фракцій відходів.

Про це пише прес-служба КМДА.

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З осені цього року місто почало перенаправляти опале листя на потужності для переробки його в біогумус за допомогою спеціальних хробаків.

"Щороку в столиці накопичується близько 100 тисяч кубометрів опалого листя, яке необхідно переробляти. Часто люди, насамперед жителі приватного сектора, замість того, щоб направити його на утилізацію чи переробку, просто спалюють. У нас за останній місяць сталось близько 200 пожеж та підпалів трави й листя у приватному секторі та на території екосистем. Тому ми налагоджуємо роботу з підприємствами, що здатні забезпечити якісну переробку листя" , – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Комунальні підприємства вже уклали відповідні угоди, що дозволяють переробляти опале листя, перетворюючи його на біогумус за допомогою сучасних технологій.

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Що робитимуть із листям

Під час інспекції фахівці продемонстрували етапність перетворення листя:

складування;

обробка розчином та ферментація;

переробка на гумус.

Для цього застосовується технологія виробництва компосту та його переробки у вигляді вермикультивування. Вона здійснюється за допомогою використання червоних кільцевих хробаків, які з'їдаючи органічні відходи, переробляють їх у біогумус, що містить необхідні речовини для насичення грунтів.

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