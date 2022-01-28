"Так і пальці може відірвати". У Києві дівчина влаштувала стрілянину посеред вулиці (відео)

Після пострілу дівчина сама трохи злякалася. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Мережі активно обговорюють відео, на якому видно, як дівчина стріляє у темний час доби в одному із спальних районів Києва.
Відео опубліковано в Telegram-каналі Київ Оперативний.
Дівчина, нецензурно висловлюючись, стріляє у повітря. Все це знімає хлопець, голос якого можна також почути. Після пострілу у кількох машин, припаркованих неподалік, спрацювала сигналізація.
"Якась Діана Самочка тупо стріляє собі на вулиці Києва... Поява всіх цих фрикових осіб – наслідок мовчазної згоди суспільства та популярності серед молоді того трешу, що вони роблять, а найголовніше – безкарність за нього. Так тримати", – йдеться у підписі до відео.
Що нам сказали правоохоронці
У поліції Києва кажуть, що встановлюють, де саме у столиці це сталося. Інцидент взяли на роботу після того, як ознайомилися з відео.
Реакція соцмереж
У коментарях дівчину різко критикують за її витівку. Пишуть, що вона не вміє тримати зброю і що так "може відірвати пальці".
"В Одесі хлопця за стрілянину у повітря на весіллі засудили. А це опудало що? Зняло (відео, – ред.) і забуло?", – пише один із користувачів соцмереж.
Дійшло навіть до образ у бік дівчини. Згадали і її батьків: "мама з татом напевно пишаються".
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