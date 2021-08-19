Танцював і бив стіни. У Києві затримали чоловіка в неадекватному стані (фото, відео)

Копи посадили чоловіка в машину. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні біля Київського академічного Молодого театру сталася НП. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", в касу театру на Прорізній увійшов чоловік в неадекватному стані, який танцював і бив стіни.
Прибулі співробітники поліції з'ясували, що чоловік перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Йому викликали "швидку" допомогу.
В цей момент чоловіка посадили в патрульний автомобіль.
"В дурку", – відповіли співробітники поліції на питання, які дії будуть зроблені.
Під наркотиками
У стані наркотичного сп'яніння люди роблять жахливі речі. В даному випадку все закінчилося добре. Однак, раніше ми писали, що в Галицькому районному суді Львова 3 серпня оголосили вирок інспекторам роти ТОР патрульної поліції. Їх визнали винними в загибелі львів'янина. хлопець намагався проковтнути пакет з наркотиками, але подавився.
А в Києві чоловік під наркотиками вистрибнув з вікна квартири на п'ятому поверсі і впав на технічний дах в районі третього поверху. Як розповіла рятувальникам мати постраждалого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина і його зловживання наркотиками і алкоголем.
Раніше ми писали, що:
- У Дніпрі помер 12-річний хлопчик, який 22 травня випадково підпалив себе.
- В Житомирській області чоловік облився бензином і погрожував підпалити будинок з дітьми.