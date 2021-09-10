Таємниці Київського метрополітену: медова станція і її сусідка-привид

Видубичі - остання станція київського метро, побудована за часів СРСР / Фото: Колаж: Сьогодні

Затори на Південному мосту вже сидять в печінках у київських водіїв. На переправі півмісяця роблять ремонт, через що утворюються величезні затори. Роботи затягнуться тут до 1 жовтня. Єдиний порятунок для водіїв – пересісти з авто на метро. Зараз це можна зробити на будь-якій станції зеленої гілки, а колись тільки зі станції "Видубичі", яка була кінцевою. Сайт "Сьогодні" розповідає, чим ще примітна ця станція Київського метрополітену.

Місце, де легко заблукати

Станція метро "Видубичі" – ровесниця Незалежності України, точніше, молодша за неї на чотири місяці. Її проєктна назва була "Наддніпрянське шосе" та "Наддніпрянська", але пізніше станції присвоїли ім'я історичної місцевості, де вона розташована, – Видубичі.

На знімку станція "Видубичі" в наш час. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станція сусідить з транспортною розв'язкою. З цього приводу кияни жартують: "Хочеш заблукати в Києві? Їдь до метро "Видубичі" і знайди там вхід до метро". Ця станція не має наземних вестибюлів. Дорогу до неї потрібно шукати в заплутаній системі підземних переходів.

Тільки постійні пасажири відчувають себе тут, як риба в воді. Вони добре знають, як пройти на автостанцію "Видубичі", зупинку потрібних маршруток і залізничну платформу.

Хто і коли побудував?

Станція "Видубичі" була відкрита 30 грудня 1991 року

Архітектор: Тамара Целіковська

Художники: Олександр Бородай, Олександр Бабак

Тип конструкції: колонна мілкого закладення.

Великі стільники бджіл

Ця станція побудована за типовим проєктом, але її постаралися прикрасити декором за народними мотивами. Кияни називають її "бджолиним вуликом з медом". У середньому прольоті станції стеля викладена з алюмінієвих пірамідок, пофарбованих під золото. Усередині встановлені світильники. І якщо дивитися на стелю, здається, що над тобою бджолині стільники. Це надає станції особливу атмосферу і підкреслює її геометричні обриси.

Архітектура станції. Фото: колаж "Сьогодні"

Колійні стіни "Видубичів" прикрашені незвичайними панно у вигляді ромбів. На них нанесені малюнки на природну і народну тематику. Ці панно підсвічуються зсередини і створюють особливий настрій на станції. Також дуже красиво виглядають двері на колійних стінах, правда, зараз вони тісно оточені рекламою.

Над сходовими маршами, які ведуть на платформу, також встановлені великі панно. А по боках сходів на стінах можна побачити панно у вигляді ромбів, тут вони не підсвічуються.

Пасажири на станції "Видубичі". Фото: "Сьогодні"

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"Видубичі" називають станцією, яка оформлена "по-багатому", але як запевняють в Київському метрополітені, багато задумок авторів не були втілені в життя. Станція будувалася в останні роки існування СРСР, коли будівництво підземки в Києві було вже на межі зупинки. Втім, вона вже майже 30 років надійно служить киянам.

Сусідка-привид

Між "Видубичами" і Південним мостом знаходиться станція-привид – "Теличка".

Вона була повністю побудована в 90-х роках, але не відкрита. Її зводили з урахуванням розміщення тунелів на підході до Південного мосту. Відразу після "Видубичів" тунелі заходять в простір між двома естакадами моста і залишаються між автодоріг до лівого берега.

Станція-привид – "Теличка". Фото: архів

Станція "Теличка" споруджувалася виключно як платформа на випадок евакуації пасажирів – перегін між станціями "Видубичі" і "Славутич" найдовший в київському метро – 3,5 кілометра. Також не виключалася можливість переробити "Теличку" на повноцінну станцію метро, якщо буде така необхідність. Зараз станція виглядає покинутою, на ній не проводилися оздоблювальні роботи. На платформах станції можна побачити дві гігантські пари опор від естакад Південного моста.

"Теличка" знаходиться в промисловій зоні – навколо неї підприємства, склади. Кілька років тому обговорювався проєкт забудови цієї території. Пропонувалося винести звідси всі промислові підприємства і забудувати офісними будівлями. Була навіть ідея створити тут діловий і урядовий центр міста. На жаль, зараз немає чітких планів стосовно відкриття цієї станції.

Але в метрополітені запевняють, що з обох сторін кожної платформи "Телички" є закриті прорізи в стінах, їх при необхідності можна дуже швидко перетворити на виходи зі станції.

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