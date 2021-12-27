Тіло знайшли в лісосмузі: під Києвом жорстоко вбили лікаря з Рівненської області

Двох підозрюваних у вбивстві затримали/Колаж: "Сьогодні"

Під Києвом двоє чоловіків вбили 50-річного чоловіка з Рівненської області — головного лікаря одного з місцевих санаторіїв. Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у лісосмузі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі інциденту

Злочин стався увечері 20 грудня. Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизії, який працює водієм служби таксі. Він попросив відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина. Під час поїздки нападники запідозрили, що у чоловіка можуть знаходитися при собі значні кошти, тому вирішили здійснити на нього напад. Під час зупинки один зі зловмисників пересів на заднє пасажирське сидіння, де сидів лікар. Він завдав рівнянину декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Чоловіка пограбували

Після побиття в чоловіка відібрали банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти. Далі його відвезли у Бучанський район Київської області, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами.

Дії правоохоронців

До поліції звернулись близькі потерпілого та заявили про його зникнення. Слідчі встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти. Зусиллями працівників Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві, Управління карного розшуку та прокурорів окружної прокуратури зловмисників вдалося встановити та затримати. Під час слідчих дій з'ясували, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Нині триває слідство. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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