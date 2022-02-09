Тіло вмерзло в кригу. У Києві у Дніпрі знайшли мертвого чоловіка (фото)

У столиці співробітники ДСНС з води дістали потопельника / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві втопився чоловік. НП сталася на Дніпровській набережній, 7, у Дарницькому районі.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.
На місце події прибули водолази.
"На відстані 15 м від берега водолази виявили вмерзле у кригу тіло чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження деблокували тіло громадянина, доставили на берег та передали службі "102", – йдеться у повідомленні.
Обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.
У Київській області Водохреща закінчилася трагедією
У Київській області під час купання на Водохреща потонув чоловік. Нещастя сталося у селі Крушинка Глевахівської ВТГ.
19 січня о 12:32 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Крушинка на ставку Шкільний під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню чоловік.
На місце прибули п'ять водолазів ДСНС. Тіло чоловіка вдалося виявити о 15:13. Його витягли з води та передали співробітникам поліції.
Загиблому було 53 роки.
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