Тепер без машини: у Києві власник Range Rover заробив штрафів на 130 тисяч (відео)

У власника забрали машину / Колаж "Сьогодні"

У Києві забрали автомобільу власника, який не сплатив 147 штрафів на суму близько 130 тисяч гривень.

Про це повідомив заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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Подробиці

"З такими показниками "пальму першості" у столиці впевнено тримає власник автомобіля на відео" , – стверджує Андрій Гайченко.

Власником машини виявився колишній кандидат у президенти України Сергій Носенко.

Після сплати всіх штрафів власник зможе повернути свій автомобіль.

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За два дні у Києві виконавча служба спільно з МВС вилучила 7 автомобілів у системних порушників, які припускають значних перевищень швидкості.

Камери на дорогах

За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, завдяки системі автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху знизився рівень аварійності на українських дорогах.

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Усього за рік роботи у місцях встановлення камер ДТП із загиблими та/або травмованими зменшилось майже на 65%.

Поки що на українських дорогах працює вже 236 камер, а до кінця 2021 року їх планують зробити 270.

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