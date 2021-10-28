Київ з 1 листопада опиниться у "червоній зоні" – рішення комісії

Київ з 1 листопада перейде до "червоної зони" карантину. Таке рішення сьогодні, 28 жовтня, ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Реклама

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", – йдеться у повідомленні.

Однак ці обмеження не застосовуватимуться, якщо 100% працівників та відвідувачів закладу чи заходу буде вакциновано.

Детально про нові обмеження у столиці