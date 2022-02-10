Теплішає з кожним днем: погода у Києві 10 лютого

Сьогодні у столиці очікується "весняна" погода/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у четвер, 10 лютого, буде без опадів. Цього дня у столиці прогнозують "плюсову" температура. Швидкість вітру сягатиме 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в столиці ані снігу, ані дощу не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Температура коливатиметься від +6 до +8 градусів. Вітер — західний, 5-10 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.