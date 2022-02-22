Тепло та без опадів. Погода у Києві 22 лютого

Температура повітря сягатиме 11 градусів тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у вівторок, 22 лютого, буде теплою. У столиці України очікується хмарність. Цього дня пориви вітру сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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22 лютого в столиці України опадів не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +11 градусів. Вітер — західний, 5-10 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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