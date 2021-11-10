Торгували кокаїном. У Києві накрили угруповання наркоторговців

Досудове розслідування триває / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліцейські викрили членів злочинного угруповання, які займалися постачанням та збутом наркотиків у Києві. Для затримання зловмисників провели низку оперативних закупівель.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Telegram.
Четверо чоловіків займалися постачанням наркотиків до Києва, а також їх поширенням у столиці. Правоохоронці затримали зловмисників та вилучили у них заборонені речовини.
"У ході проведених обшуків виявлено та вилучено близько 150 г кокаїну, розфасованого та готового до збуту, а також 200 тис. гривень, 30 тис. євро та 9 тис. дол. США. Наразі затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування продовжується.
Скільки наркотиків вилучили з початку року
За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.
В яких областях знайшли найбільше наркотиків:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Донецька.
Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких із Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.
Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.