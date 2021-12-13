Товару на 2 млн гривень! У Києві СБУ накрила великий канал контрабанди (фото)

У столиці викрили схему з нелегального продажу цигарок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві СБУ викрила схему нелегального продажу цигарок із РФ та Білорусі з мільйонними оборотами. Щомісячний оборот від продажу контрабандних цигарок – майже 15 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

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Організував нелегальні постачання та збут цигарок громадянин РФ, який проживає в Україні. Разом зі своїми спільниками – уродженцями Вірменії, зловмисник організував "бізнес" щодо ввезення контрафакту в Україну та його збуту у столиці.

Організував нелегальні постачання та збут цигарок громадянин РФ / Фото: СБУ

"Завозили товар із сусідніх країн автомобільним транспортом, а в якості складських приміщень використовували власні помешкання та підвальні приміщення. Для цього ділки навіть обладнали у підлозі власних квартир спеціальні схованки. Для захисту нелегального бізнесу зловмисники створили "службу охорони". У її обов’язки входило "моніторити ситуацію" у місцях збуту контрафакту та довкола них і сповіщати організатора про небезпеку чи присутність правоохоронців", – йдеться у повідомленні.

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Для захисту нелегального бізнесу зловмисники створили службу охорони / Фото: СБУ

Що вилучили

Під час обшуків вилучили:

130 коробів тютюнової продукції, в т.ч. без акцизів, орієнтовна вартість яких становить 2,3 млн. гривень;

"тіньову бухгалтерію" із зазначенням адрес постачання товару;

мобільні телефони, планшети та електронні носії на місці злочину.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 4 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, квитків державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України продовжуються слідчі дії.

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