Товару на 2 млн гривень! У Києві СБУ накрила великий канал контрабанди (фото)

У столиці викрили схему з нелегального продажу цигарок / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві СБУ викрила схему нелегального продажу цигарок із РФ та Білорусі з мільйонними оборотами. Щомісячний оборот від продажу контрабандних цигарок – майже 15 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.
Організував нелегальні постачання та збут цигарок громадянин РФ, який проживає в Україні. Разом зі своїми спільниками – уродженцями Вірменії, зловмисник організував "бізнес" щодо ввезення контрафакту в Україну та його збуту у столиці.
"Завозили товар із сусідніх країн автомобільним транспортом, а в якості складських приміщень використовували власні помешкання та підвальні приміщення. Для цього ділки навіть обладнали у підлозі власних квартир спеціальні схованки. Для захисту нелегального бізнесу зловмисники створили "службу охорони". У її обов’язки входило "моніторити ситуацію" у місцях збуту контрафакту та довкола них і сповіщати організатора про небезпеку чи присутність правоохоронців", – йдеться у повідомленні.
Що вилучили
Під час обшуків вилучили:
- 130 коробів тютюнової продукції, в т.ч. без акцизів, орієнтовна вартість яких становить 2,3 млн. гривень;
- "тіньову бухгалтерію" із зазначенням адрес постачання товару;
- мобільні телефони, планшети та електронні носії на місці злочину.
У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 4 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, квитків державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України продовжуються слідчі дії.