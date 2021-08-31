Вимагають звільнення ректора. Батьки учнів Київської академії мистецтв на Оболоні протестують під КМДА

Під КМДА зібрався мітинг. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьки учнів, які навчаються в Київській Академії мистецтв на Оболоні, вимагають звільнити ректора Ольгу Бенч. Вони вийшли на мітинг під стіни КМДА – акція проходить досить спокійно.

Про це повідомив в Facebook депутат Владислав Трубіцин.

За його словами, терпіння у людей увірвалося і вони вийшли на мітинг.

Люди тримають в руках плакати з гаслами. Фото: "Сьогодні"

"Батьки учнів, які навчаються в Академії, вимагають звільнити ректора Ольгу Бенч. За їх твердженнями, після її призначення у 2018 році, почалися кричущі порушення і навчатися у мистецькому закладі стало нестерпно", – пише він.

Люди протестують під КМДА проти ректора. Фото: "Сьогодні"

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Він додав, що ніхто не має права нехтувати інтересами дітей і знищувати заклад.

Протести в Києві

Останні дні в столиці не спокійно. Ось і вчора спалахнув черговий будівельний скандал, пов'язаний зі спірною забудовою. Йдеться про Микільську Слободку, де забудовник намагається почати будівництво в прибережній зоні, що обурило місцевих жителів і активістів.

Люди вийшли на мітинг проти захоплення прибережної території. Замість пляжу і підходів до нього тут хочуть побудувати висотні будинки. Конфлікти з забудовником на вулиці Микільсько-Слобідській виникають тут вже не перший раз.

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