Тривожні темпи вакцинації та помилкова статистика: що відбувається з COVID-19 у Києві

За добу у столиці понад тисячу нових випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві за останню добу 1403 нових випадків коронавірусної інфекції. Експерти повідомляють, що статистика щодо захворюваності не відповідає дійсності. Сайт "Сьогодні" зібрав свіжу інформацію.

Дані за добу

У місті за добу 22 особи померли від COVID-19. А одужали 2 124 особи.

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Усього за час пандемії:

підтверджених випадків у столиці – 324 046,

летальних випадків – 8057,

одужали – 303 420.

Статистика не відповідає реальній динаміці

У Києві статистика з коронавірусу не відповідає дійсності. Причина в тому, що великі затримки оприлюднення даних. Про це повідомляє прес-служба НАН.

Повідомляється, що через затримки щодня оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.

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"У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних, кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш ніж утричі порівняно з максимальними значеннями", – йдеться у повідомленні.

Нові правила карантину

З 6 грудня набувають чинності оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні можна буде лише людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, передбачене технічною характеристикою транспортного засобу.

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