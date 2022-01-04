Убив свою матір і викинувся з вікна: у Києві повідомили про підозру чоловіку

У Києві чоловік розбив об голову матері гітару та стілець / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві син завдав матері численних ударів по голові через те, що жінка не дала йому гроші на особисті потреби. Коли зловмисник зрозумів, що мати мертва, вистрибнув із вікна квартири. За вчинене йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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На вулиці Академіка Корольова чоловік вистрибнув із вікна багатоповерхівки. Потерпілого медики госпіталізували. А у квартирі на п'ятому поверсі, звідки вистрибнув хлопець, знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

"Син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Отримавши відмову, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем, уламки яких ми вилучили у якості речових доказів. Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Киянина, 1995 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Трагедія сталася на вулиці Академіка Корольова / Фото: Нацполиция

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Що йому загрожує

Розпочато кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

"Наразі підозрюваний перебуває у медичному закладі, його стан стабільний. Згодом буде проведено судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність фігуранта. Досудове розслідування триває", – додав полковник поліції.

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