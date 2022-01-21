Вдарять морози? Погода принесе хуртовини в Буковель

Якої чекати погоди в Буковелі / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Буковелі протягом усього дня буде хмарною. Цієї вночі очікується дрібний сніг, але до завтрашнього ранку він затихне. Завтра, 21 січня, до курортного містечка знову повернуться опади.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За прогнозом синоптиків, завтра сніг піде з більшою силою, а надвечір ослабне. Вітер посилиться до 15-24 м/с, тож у місті почнеться хуртовина.

Температура повітря вранці триматиметься на рівні -9-12 градусів, вдень -7-9, а увечері стовпчики термометра опустяться до стабільних -9 градусів. У прогнозі уточнюється, що через сильну вологість за відчуттями температура буде приблизно на 6 градусів нижче.