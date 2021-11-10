Погрожував підірвати відділення поліції. У Києві зловили псевдомінера

Порушнику загрожує в'язниця / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві зловмисник погрожував підірвати підрозділ у Дніпровському районі. Протягом години правоохоронці встановили та затримали порушника. Наразі чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.
До столичної служби порятунку зателефонував невідомий і повідомив, що підірве відділення поліції, розташоване на вулиці Петра Запорожця.
"Євакуювали з приміщення держустанови співробітників та відвідувачів. Під час перевірки будівлі та прилеглої до неї території фахівці не виявили жодних небезпечних предметів чи речовин", – йдеться у повідомленні.
Що йому загрожує
Протягом години затримали псевдомінера за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1978 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вибухівки.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують чоловікові повідомлення про підозру. Зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення.