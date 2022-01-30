Україну засипле снігом! Погода в перші дні лютого

Сніг чекатимуть по всій Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні на початку лютого буде дуже сніжною. Найбільше опадів очікується у західних регіонах, там випаде понад метр снігу.

Про це повідомляє realist.online.

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Синоптики попереджають, що лютий розпочнеться із сильних снігопадів. Зокрема у Карпатах випаде до 108 см снігу.

Вже на другий день лютого епіцентр снігопаду переміститься із заходу до Київської та Чернігівської областей. Через це столицю можуть чекати великі затори. 4 лютого на півночі очікується до 30 см снігу, у центрі України – до 20 см. Найбільше опадів буде на заході – до 110 см.

Рекордна температура у лютому

За даними Укргідрометцентру, у лютому абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та в Криму – 15-23 градусів морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті місцями 21-24 градуси.