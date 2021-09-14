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"Укрзалізниця" змінила маршрут рейсів Львів – Запоріжжя і Київ – Кривий Ріг

Ольга Кравченко
14 вересня, 16:09
1, 2 і 3 листопада поїзди ходитимуть через станцію Долинська

Деякі українці вважають сервіс "Укрзалізниці" незадовільним / Фото: Укрзалызниця

Через проведення ремонтних робіт на коліях перегону Рокувата – Саксагань ділянки Кривий Ріг – П'ятихатки в листопаді зміниться маршрут поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд №120/119 Львів – Запоріжжя курсуватиме 1, 2 і 3 листопада через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія і Рокувата.

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Поїзд №76/75 Київ – Кривий Ріг відправленням з Кривого Рогу і назад 2 і 3 листопада їхатиме зміненим маршрутом через станцію Долинська. Він не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія і Рокувата.

Найближчі плани "Укрзалізниці"

Нині компанія:

  • закуповує 100 пасажирських вагонів українського виробництва;
  • нарощує темпи капітально-відновлювальних ремонтів;
  • проектує принципово нові типи плацкартних вагонів.

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