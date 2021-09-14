"Укрзалізниця" змінила маршрут рейсів Львів – Запоріжжя і Київ – Кривий Ріг

Деякі українці вважають сервіс "Укрзалізниці" незадовільним / Фото: Укрзалызниця
Через проведення ремонтних робіт на коліях перегону Рокувата – Саксагань ділянки Кривий Ріг – П'ятихатки в листопаді зміниться маршрут поїздів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Поїзд №120/119 Львів – Запоріжжя курсуватиме 1, 2 і 3 листопада через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія і Рокувата.
Поїзд №76/75 Київ – Кривий Ріг відправленням з Кривого Рогу і назад 2 і 3 листопада їхатиме зміненим маршрутом через станцію Долинська. Він не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія і Рокувата.
Найближчі плани "Укрзалізниці"
Нині компанія:
- закуповує 100 пасажирських вагонів українського виробництва;
- нарощує темпи капітально-відновлювальних ремонтів;
- проектує принципово нові типи плацкартних вагонів.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що:
- "Укрзалізниця" почала тестувати поїзд Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички;
- У межах президентської програми "Велике будівництво""Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дасть змогу поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також забруднення довкілля.