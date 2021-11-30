Благала про допомогу: під Києвом чоловік зґвалтував молоду дівчину

Крики дівчини почули сусіди та викликали поліцію/Колаж: Сьогодні
У Борисполі, де раніше сталася жахлива ДТП, 26-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 21-річної дівчини. Сусіди дівчини викликали на місце інциденту правоохоронців.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Деталі інциденту
У понеділок, 29 листопада, о 15:00 до поліції звернулися небайдужі сусіди, які повідомили, що на вулиці Авіаторів у квартирі чують крики благаючої про допомогу жінки. На місце інциденту прибули правоохоронці, однак двері до квартири були зачинені. Спочатку невідомий відмовився впускати поліцейських додому, проте потім відкрив двері.
Дії правоохоронців
У квартирі знаходився 26-річний чоловік і 21-річна дівчина, яка повідомила про зґвалтування. На місце події викликали слідчих. Правоохоронці розслідують обставини інциденту.
Під Дніпром в інтернаті вчитель зґвалтував 13-річну дівчинку
У Кам'янському районі у селі Саксагань викладач інтернату зґвалтував 13-річну дівчинку. За словами її бабусі, інцидент стався 9 листопада. Вона розповіла, що чоловік ударив її внучку по обличчю, а потім заклеїв рота липкою стрічкою і зґвалтував.
"Відкрито кримінальне провадження за 156-тою статтею КК України. Призначено відповідні експертизи", – зазначили в поліції.
Якщо провину чоловіка доведуть, він може провести за ґратами від 5 до 8 років.
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