Пішов рахувати зірки. Куди зник легендарний Їжачок із Рейтарської в Києві

Зараз на місці скульптури стоїть табличка з фотографією Їжака та написом: "Пішов рахувати зірки". / Фото: Колаж: Сьогодні

Однією з найоригінальніших пам'яток Києва по праву вважається скульптура "Коника" (Їжачок в тумані), яка розташована у сквері на вулиці Рейтарській. До мультяшного героя роками приходили його вірні шанувальники – він стояв тут із 2007 року. Взимку їжачка зігрівали шарфиком і теплими шкарпетками, у травні на голову одягали кашкет прикордонника, восени прикрашали жовтим листям і цукерками. Але вже минув місяць, як Їжачок зник зі свого місця. Зараз там стоїть табличка з фотографією Їжака та написом: "Пішов рахувати зірки".

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, куди зникла київська пам'ятка і коли вона може повернутися на звичне місце.

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Впав разом із пеньком

На початку листопада стало відомо, що пень разом із Їжачком повалили на землю невідомі вандали. Скульптура постраждала та її відправили до майстерні до групи реставраторів, які допомагають врятувати Їжака.

Автор скульптури Костянтин Скритуцький вже не раз відновлював Їжачка після його зустрічей із вандалами, але цього разу все набагато серйозніше.

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Їжачок у "лікарні"

Тому Їжачок зараз знаходиться у майстерні у групи реставраторів GurinBrothers, які вирішують, як його врятувати.

На Їжаку виявили механічні, фізико-хімічні та навіть біологічні ушкодження. Дерево, з якого він зроблений, схильне до бактерій і грибка. Тому Їжачку проведуть дезінфекцію, він пройде кілька стадій очищення.

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Робитимуть уколи

Спільно з литовськими колегами реставратори розробили максимально ефективну методику, використання якої продовжить Їжачку життя.

"Спочатку дерево необхідно просушити та очистити, після чого методом ін'єктування наситити його полімерним розчином, щоб зміцнити структуру дерева", – пояснюють експерти.

Коли повернеться?

Процес "лікування" Їжака, за словами реставраторів, може тривати 2-3 місяці за наявності фінансування. Після цього він зможе простояти на вулиці до 5 років.

Фахівці пояснюють, що зазвичай відреставровані об'єкти зберігаються у сприятливих кліматичних умовах, у фондах чи експозиціях музею.

"Якби Їжака перенесли до музею, ми могли б зберегти його на десятки років. Однак у цьому випадку його доведеться повернути в агресивне середовище", – пояснюють реставратори.

Порятунок Їжачка – це новий та дуже важливий прецедент реставрації сучасної вуличної скульптури, який надалі можна буде використати для збереження подібних робіт.

"Тому ми вирішили працювати в колаборації з литовськими колегами, скульптуру Їжака люблять і знають навіть там. Вибраний нами спосіб може гарантувати щонайменше 5 років захисту", – розповіла сайту "Сьогодні" мистецтвознавець, художник-реставратор, член Національної спілки художників України та Міжнародної ради. музеїв ICOM Марія Борисенко.

Їжачок повертайся!

Поки вирішується доля Їжачка, його фанати відвідують місце, де він раніше стояв. Діти запитують у батьків, мовляв, куди подівся Їжачок, а дорослі читають напис на фото. Кияни справді щиро люблять Їжачка та сумують за ним.

Скульптор Костянтин Скритуцький розповів нам, як одного разу вкотре забирав побитого вандалами Їжачка на реставрацію. Приїхав на місце з двома міцними хлопцями, вони взялися за демонтаж.

"І раптом збирається натовп з кількох десятків людей і починає щільним кільцем перегороджувати дорогу! А мені в цей час дзвонять журналісти: "Костя, невідомі ламають і відвозять твого Їжака!". Я їм кажу: "Хлопці, спокійно, я сам його забираю". А люди все щільніше мене оточують і вже кулаками почали загрожувати – мовляв, ми зараз до Скритуцького зателефонуємо, поліцію викличемо... Але потім вони мене впізнали, і все обійшлося", – розповідає Костянтин Скритуцький.

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