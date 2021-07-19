Молодики зняли квартиру на Печерську і розгромили її заради ролика в Tik-Tok. Їм загрожує тюрма

У столиці тіктокери влаштували погром в чужому помешканні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві молоді люди, влаштували погром в орендованій квартирі на Печерську – вони постануть перед судом.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

Уже завершено досудове розслідування стосовно п'ятьох місцевих жителів, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео в Тік-ток.

"11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру на бульварі Лесі Українки в Києві. Домовившись з ріелтором про умови оренди, в той же день, компанія прибула в будинок", – йдеться в повідомленні.

Так, пізно ввечері, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, молоді люди почали трощити в квартирі меблі і псувати інтер'єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили і пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер'єру та дрібні побутові прилади, меблі, в тому числі скляні.

Крім того, курили сигарети і голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку і заважали відпочивати іншим його мешканцям.

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"При цьому молоді люди знімали свої дії на камеру мобільного телефону і надалі відзняте відео розмістили на інтернет-ресурсі "Tik-Tok". Загалом своїми діями зловмисники завдали шкоди власниці квартири на суму понад 370 тис. гривень", – додають в прокуратурі.

Їх дії кваліфіковано, як умисне знищення чужого майна і хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194 – умисне знищення або псування майна карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років., ч. 2 ст. 296 КК України – передбачає відповідальність за хуліганські дії, вчинені групою осіб, карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років).

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