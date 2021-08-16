Вранці гроші – ввечері стільці. У Києві розкрили махінацію з шкільними меблями

Стільці були закуплені для 20 шкіл Печерського району / Фото: колаж "Сьогодні"

Столична прокуратура виявила розкрадання коштів при закупівлі шкільних меблів для навчальних закладів Печерського району столиці. Йдеться про шкільні стільці, які були закуплені для 20 шкіл району. А в Чернівецькій області з вікна кидали столи.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"За даними слідства, шкільні стільці, закуплені для 20 навчальних закладів Печерського району, не відповідають технічним вимогам, а їх вартість завищено більше ніж в два рази", – розповіли сайту "Сьогодні" в прокуратурі Києва.

Там додають, що керівнику підрядної організації вже повідомлено про підозру у привласненні понад 450 тисяч гривень.

Тендер проводила Печерська РДА. Закупити стільці для шкіл району вирішили одним тендером.

"Вартість одного стільця у виробника – 290 гривень, а Печерська РДА закупила їх за вартістю 650 гривень за штуку. При цьому один з учасників процедури виявився підприємець, який програв цей тендер. Він же згодом і поставив ці стільці тому, хто виграв тендер. Тобто, за рахунок додаткових ланок в цій схемі збільшувалася вартість стільців", – кажуть в прокуратурі Києва.

Правоохоронці зазначають, що акт прийому-передачі навіть не містить прізвища посадової особи РДА, яка прийняла ці стільці. Там тільки підпис, але не вказано прізвище цієї людини. Більш того, ніхто не перевірив наскільки ці стільці відповідають технічним умовам, але гроші за них були перераховані.

"В рамках виробництва найближчим часом діям посадових осіб Печерської РДА буде дана правова оцінка", – відзначають в прокуратурі Києва.

Відзначимо, що подібні стільці в інтернет-магазині меблів коштують 350 гривень.

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