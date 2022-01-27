Вже розбомбило? Киян шокував стан одного з укриттів Києва (фото)

Так виглядає одне з київських укриттів для громадян / Фото: Колаж: Сьогодні
У соціальних мережах обговорюють фото столичного підвалу, який захаращений сміттям. Фото приміщення, яке має служити укриттям у разі надзвичайної ситуації, опублікував народний депутат України Роман Грищук. За його словами, багато інших приміщень у місті зайняті перукарнями та магазинами.
У КМДА "Сьогодні" повідомили, що наразі невідомо, де саме у столиці зроблено це фото. Зараз з'ясовують точну адресу приміщення, і хто є балансоутримувачем даного об'єкта.
Нам пояснили, що той, хто опублікував це фото, повною мірою не має інформації про захисні споруди. За законом у спорудах подвійного використання можуть бути перукарні, аптеки, магазини.
"Ми найближчим часом підготуємо роз'яснювальний матеріал для таких депутатів на тему: що таке захисні споруди та чому там може щось розміщуватись. Але у разі надзвичайно ситуації, ці приміщення можуть стати укриттям для населення", – пояснили нам у департаменті муніципальної безпеки КМДА.
У мерії пояснюють, що в місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання, таких близько тисячі. Балансоутримувачі повинні їх утримувати в порядку, не допускати захаращення сміттям, прибирати воду у разі підтоплення.
У мерії наголошують, що тому такі об'єкти укриття у підвалах мають бути закритими та упорядковані. Тоді в них не будуть селитися безхатченки та влаштовувати наркопритони.
Що має бути у "тривожній валізі"
1. Документи
Окрім оригіналів варто запакувати і копії важливих документів – паспорта, прав водія, документів на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен. Гроші з карток краще перевести в готівку і взяти з собою.
2. Для зв'язку:
- блокнот, ручка, перелік важливих номерів;
- павербанки, зарядки;
- радіоприймач на батарейках;
- карта місцевості.
3. Одяг:
- два комплекти нижньої білизни, дві пари звичайних шкарпеток, шкарпетки із вовни;
- штани, куртка, каремати та спальні мішки;
- сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф та зручне взуття;
- нитки, голки.
4. Їжа та посуд:
- металеві казанок, фляга, ложка та чашка;
- питна вода з розрахунком на 1-2 дні (3 літри води на людину на добу), по можливості ці запаси треба час від часу оновлювати;
- запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Також можна взяти крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
5. Медицина та гігієна:
- зубна щітка та паста, мило, рушник, туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
- активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії). Також потрібно взяти ліки, які ви приймаєте регулярно.
- сухий та медичний спирт, антисептик, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
- засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із фіксатором; пластирі; атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;
- великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.
Також потрібно мати контакти власних лікарів та рецепти ліків.
Що ще варто взяти:
- компас,
- намет,
- годинник (краще водонепроникний),
- поліуретановий килимок,
- спальник.
- ліхтарик,
- ніж,
- сірники,
- сокира,
- пару запальничок,
- пару сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів,
- свічки,
- рулон широкого скотчу.