У пекельну спеку киян змусили стояти біля входу в метро: у чому причина

Під час повітряної тривоги у метро не пускають / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві помітили велике скупчення людей біля станцій метро "Лівобережна", "Лісова", "Чернігівська". Люди стоять на спеці в черзі, чекаючи, коли після закінчення повітряної тривоги їх пустять на станцію. Про це повідомляє кореспондент сайту Сьогодні Олександр Марущак.

У Київському метрополітені нам пояснили, що під час сигналу "повітряна тривога" наземні станції метро червоної гілки припиняють свою роботу і потяги на відкритій ділянці не їздять. Тому краще не утворювати черги біля наземних станцій метро, а шукати найближче укриття, щоб перечекати небезпеку.

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"Коли лунає сигнал повітряної тривоги – наземні станції не працюють. Вони не є укриттями", – пояснила сайту "Сьогодні" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

А ось на глибоких станціях метрополітену можна пройти на перон та перечекати небезпеку. Коли в місті включається сигнал "повітряна тривога", то працівники метрополітену отримують повідомлення про це. Через ручний контроль біля контролера пасажири можуть безплатно пройти на станцію.

Ситуація у Києві