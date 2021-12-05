В аеропорту "Бориспіль" виявили 19 фальшивих COVID-сертифікатів

У "Борисполі" знайшли майже 20 фальшивих COVID-документів / Фото: Колаж: Сьогодні
19 COVID-сертифікатів з ознаками підробки виявили в аеропорту Бориспіль. Поліція проводить перевірку.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції області. Facebook.
Так, у період з 2 по 4 грудня на території аеропорту 19 людей подали документи про вакцинацію з ознаками підробки.
"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", – йдеться у повідомленні.
Як отримати COVID-сертифікат?
Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібний для підтвердження статусу вакцинації всередині України.
Він повинен містити печатки лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я та прізвище, а також назву вакцини.
Крім того, згенерувати сертифікат можна у додатку "Дія". Такий вид документа містить QR-коди, які потрібні під час перетину кордону.