В аеропорту "Бориспіль" упіймали 11 пасажирів з фейковими COVID-сертифікатами

У "Борисполі" затримали 11 людей / Фото: Колаж: Сьогодні
З 11 по 13 січня на території аеропорту "Бориспіль" затримали пасажирів – 11 чоловік подали документи про вакцинацію з ознаками підробки.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.
"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що по кожному з фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Для кого можуть продовжити строк дії сертифіката COVID?
В Україні планують перевипустити сертифікати вакцинації для тих, хто зробив щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу.
У середині січня буде фінальна модель, як продовжать сертифікати від коронавірусу у "Дії". Їх хочуть перевипустити.
За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, зараз над цим працюють.
"Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як буде продовжено сертифікати в "Дії". Технічна можливість існує: строк дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату", – зазначив Кузін.
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