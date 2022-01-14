В аеропорту "Бориспіль" упіймали 11 пасажирів з фейковими COVID-сертифікатами

У "Борисполі" затримали 11 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

З 11 по 13 січня на території аеропорту "Бориспіль" затримали пасажирів – 11 чоловік подали документи про вакцинацію з ознаками підробки.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

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"Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що по кожному з фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Для кого можуть продовжити строк дії сертифіката COVID?

В Україні планують перевипустити сертифікати вакцинації для тих, хто зробив щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу.

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У середині січня буде фінальна модель, як продовжать сертифікати від коронавірусу у "Дії". Їх хочуть перевипустити.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, зараз над цим працюють.

"Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як буде продовжено сертифікати в "Дії". Технічна можливість існує: строк дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату", – зазначив Кузін.

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