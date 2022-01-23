У Буковель йде сонячна погода! Синоптики дали прогноз

Якої чекати погоди в Буковелі / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Буковелі завтра, 24 січня, буде переважно сонячною та практично без опадів. Невеликий сніг піде тільки цієї ночі, але до ранку він закінчиться.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Синоптики уточнили, що до обіду у Буковелі протримається хмарна погода, а у другій половині дня небо проясниться. Цієї ночі піде дрібний сніг, але до ранку він закінчиться. Решта дня пройде без опадів.

При цьому на вулиці може бути ожеледиця – сніг та дощ, які випали напередодні, замерзнуть на землі.

Температура повітря вранці та вночі у Буковелі буде -14-15 градусів, а вдень стовпчик термометра підніметься до -10.