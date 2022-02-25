У центрі Києва новобудови потрапили під ворожий обстріл

У столиці постійно звучить повітряна тривога / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві військові РФ обстріляли новобудови неподалік Повітрофлотського проспекту. Про це повідомляють кореспонденти у прямому ефірі Україна24.

"Те, що ворог поруч також демонструє обстріл у районі Повітрофлотського проспекту та проспекту Перемоги. У новобудови потрапили снаряди або ракети, поки ми не знаємо, ми уточнюватимемо, що це. Це район центрального РАГСу", – сказали у програмі.

Зазначимо, що зовсім неподалік місця вибуху знаходиться Центральний залізничний вокзал і Міністерство інфраструктури.

Реклама

У Києві тричі оголошували повітряну тривогу

У столиці оголошено повітряну тривогу вже втретє за ранок, 25 лютого. Кияни просять терміново піти в укриття. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Негайно прямуйте до найближчого укриття", – пишуть у повідомленні.

Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Реклама

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти у укриття.

Крім того, найманці розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.