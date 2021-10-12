Дим видно за кілометри: в центрі Києва спалахнула серйозна пожежа (відео)

У центрі Києва масштабна пожежа – горить будівля, в районі Майдану Незалежності. Поки причина пожежі невідома.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

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Пожежа спалахнула на даху будинку по вулиці Костьольній.

На місце вже прибули рятувальники ДСНС.

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Попередня площа пожежі 200 квадратних метрів. На місці працює техніка за підвищеним рангом виклику.

Дим від пожежі видно здалеку / Фото: Киев Сейчас

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Як пізніше розповіли в прес-службі ДСНС вогонь розгорівся по вул. Костьольній, 5 – на покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Підрозділи ДСНС проводять евакуацію жителів. Попередньо жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 30 людина та 8 од. техніки ", – пишуть у відомстві.

Відзначимо, що цей той самий будинок, по даху якого бігав Михайло Саакашвілі.

Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;

несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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