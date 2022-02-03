До Чорнобиля їдуть військові – що відомо

Підрозділи МВС проведуть навчання у Чорнобильській зоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 4 лютого, у Прип'яті (Київська область) відбудуться тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС. Бійці відпрацьовуватимуть, зокрема, виконання завдань із оборони населеного пункту.
Про це повідомляє пресс-служба Нацгвардії України.
"У ході навчань відпрацьовуватиметься злагодженість підрозділів МВС під час виконання завдань з оборони населеного пункту, тактики ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідація їх наслідків", – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що на навчаннях будуть присутні керівні склади МВС, НГУ, Нацполіції, ДСНС, посли іноземних держав та представники країн-партнерів.
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