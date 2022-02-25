У Чорнобильській зоні збільшення радіації – через окупантів причину встановити неможливо

У Чорнобильській зоні помітили зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорнобильській зоні, де перебувають окупанти, зафіксовано збільшення радіації.

Про це повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання України.

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"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", – йдеться у повідомленні.

Карта радіації Чорнобильської зони. Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України / Фото: Facebook

За інформацією служби, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.

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Війська РФ захопили Чорнобильську станцію

Росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебувають у заручниках. Про це повідомила радник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олена Шевцова в Facebook.

"Це загрожує безпекою не тільки України, а й Європи", – написала вона.

Напад Росії на Україну

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