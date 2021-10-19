У будинках Києва скоро включать опалення – дата

В Україні дали опалення. Фото: колаж "Сьогодні"

У житлових будинках Києва включать опалення вже в суботу, 23 жовтня. Зараз тепло дали в дитячі сади, школи і лікарні.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв виданню BigKyiv.

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Тепло в будинках буде вже 23 жовтня

Як розповів Пантелеєв, є можливість і раніше підключити опалення, якщо буде заявка від житлових співтовариств.

"Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу до теплопостачальної компанії – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція". Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори", – зазначив Пантелеєв.

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні у Києві.

"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Якою буде погода в Україні у жовтні?

У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і подекуди в центральних областях.

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Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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