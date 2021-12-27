У будинку жив Петро І? Які таємниці приховує старовинна садиба на Подолі у Києві

За легендою, у старовинному будинку на Подолі жив російський цар / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Подолі знаходиться старовинна будівля, яку в народі називають "Будинком Петра І", або ж "Будинок Яна Биковського". Легенда свідчить, що в будівлі жив російський імператор, проте документальних підтверджень цьому немає.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про пам'ятку архітектури.

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Історія будинку

За даними "Вікіпедії", будинок побудували, ймовірно, наприкінці XVII – на початку XVIII століття. Хазяїном садиби був київський війт Ян Биковський. Згодом його онук Леонтій розпочав розбудову будинку під 10 кімнат, але виїхав із міста та залишив будівлю недобудованою.

Роботу закінчив київський архітектор Іван Григорович-Барський. Тоді біля будівлі зробили двоповерхову прибудову. Після завершення ремонту в 1791 році там розмістили "гамівний будинок" — місце ізоляції залежних від алкоголю та людей із психічними розладами. Саме у цьому будинку утримували під вартою відомого українського композитора Артемія Веделя.

Як виглядала спорожніла будівля. Фото: Старі фотографії українських міст

У 1803 році "божевільню" перевели до Кирилівської лікарні і будинок став порожнім.

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З кінця 1870-х у будинку були казарми, а в 1883 будівлю передали Олександрівському дитячому притулку, він працював до 1917 року. Одним із директорів притулку був лікар Іван Воскресенський – вітчим письменника Михайла Булгакова та учень Феофіла Яновського.

Наразі ж у будівлі розміщено філію Музею історії Києва — Музей історії благодійності у Києві.

Інтер'єр сучасного музею. Фото "Вікіпедії"

Легенда про Петра І

Згідно з переказами, Петро І зупинявся на Подолі, поблизу церкви Миколи Притиска, у кам'яному будинку, що зберігся досі. За радянських часів розповідали, нібито цар жив за цією адресою під час 1706 року.

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Петро І.Фото "Вікіпедії"

Загалом у Києві цар провів півтора місяці – з липня до середини серпня 1706 року. Єдиною відомою згадкою про місце перебування Петра в місті є запис у щоденнику царя – він писав, що один тиждень жив у митрополита в Києво-Печерській лаврі.

Також були припущення, що нібито будинок належав гетьманові Івану Мазепі, який особисто приймав у себе царя. Хоча жодних документальних підтверджень цьому немає, легенда є досить популярною серед місцевих жителів. Російська та радянська влада не раз використала цю історію.

Задній фасад будівлі. Фото "Вікіпедії"

Зокрема, історія про Петра І згадується у відомій пісні "А без Подолу Київ неможливий". А 1909 року, у рамках святкування 200-річчя Полтавської битви, російська влада встановила на будинку мармурову меморіальну дошку на честь Петра І.

У 1965 вже радянська влада замінила цю дошку на нову з написом: "У цьому будинку в 1706-1707 рр. був Петро I". Ця дошка провисіла трохи більше 20 років: наприкінці 1980-х невідомі написали на ній слово "кат", а вночі взагалі розбили дошку.