Сказ знову у Києві. У двох районах оголошено суворий карантин

Через куницю тепер на щеплення відправлять десятки свійських тварин / Колаж "Сьогодні"

У Києві зареєстровано вже другий випадок сказу у тварин. В результаті у двох районах міста запроваджено суворий карантин.

У Держпродспоживслужбі Києва сайту "Сьогодні" пояснили, чого потрібно побоюватися звичайним людям та їхнім домашнім вихованцям.

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Що відомо

ДУ Держпродспоживслужби у м. Києві повідомило про зареєстрований випадок сказу у куниці в Солом'янському районі Києва. 24 червня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, де було вирішено запровадити карантинні обмеження на території Солом'янського району.

Вони торкнулися районів на перетині:

просп. Лобановського з вул. Головка,

вул. Головка з вул. Солом'янська,

вул. Солом'янська з вул. Протасів Яр,

вул. Протасів Яр з вул. М. Грінченка,

вул. М. Грінченка з вул. Брожка,

вул. Брожка з просп. Лобановського.

Ситуація

За словами голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, за місяць у столиці зареєстровано вже другий випадок сказу. У Печерському районі був виявлений кіт, який захворів на сказ, а в Солом'янському районі виявили хвору куницю. Сказ виявили, коли тварину привезли до ветеринарної клініки.

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"Це пов'язано з тим, що на Київщині епізодична ситуація неблагополучна. Ті тварини, які потрапляють із території області на територію столиці, можуть інфікувати столичних тварин. Тому зараз проводяться карантинні заходи у Печерському та Солом'янському районах міста. Карантин введено на 60 днів. У цих районах вакцинуватимуться всі домашні тварини, а також йде вилов безпритульних собак і кішок", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

Він закликає власників тварин вакцинувати своїх вихованців і наголошує, що вакцина для цього є в наявності. Також необхідно уважно стежити за бездомними тваринами – чи не мають вони симптомів сказу.

Обстановка