У Гостомелі під Києвом збили 3 вертольоти загарбників

Здійснюється спроба захопити міжнародний аеропорт "Антонов" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гостомелі розміщений аеродром держпідприємства "Антонов". Там була атака російських вертольотів із висадкою десанту.

Про це пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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"Йде бій. Збито 3 вертольоти супротивника", – написав Геращенко.

Місцеві жителі кажуть, що пролетіло понад 20 вертольотів.

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Очікується друга хвиля ударів на Київ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу, що очікується друга серія ударів на столицю.

"Зараз може бути хвиля наступних ракетних ударів, серед іншого, по об'єктах у Києві. Найімовірніше, цивільні об'єкти не будуть чіпати – вони не хочуть злити населення. По військових об'єктах (можуть бути удари. – Ред.) – вони всі евакуйовані, і втрат не буде", – сказав Арестович.

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