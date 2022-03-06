В Ірпені окупанти ледь не підірвали натовп людей: відео обстрілу

Росіяни обстрілюють мирних жителів
Ірпінь постійно перебуває під обстрілами. Окупанти розстрілюють людей прямо на вулиці та заважають евакуювати мирне населення.
Про це пише Telegram-канал "Ірпінь life".
В Ірпені росіяни кинули снаряд просто в натовп людей. Це все знімали на камеру.
Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба розповів про ситуацію у Київській області.
"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель – вночі велися бої", – написав Кулеба.
Ворог розташував техніку вздовж:
- Немішаєвської громади;
- Михайлівської Рубежівки;
- Бучі.
"Ведеться вогонь по житлових будинках, цивільному населенню. Загарбник перешкоджає евакуації. Зараз в районі готуються до евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для безпечної евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги потрібен режим тиші", – додав Кулеба.
У всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами. Найбільш небезпечні напрямки: Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.
Ситуація в Україні 6 березня
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