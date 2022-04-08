В Ірпені ввели комендантську годину

У місті триває комендантська година/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk, колаж: "Сьогодні"
В Ірпені на три доби вводиться комендантська година. Вона потрібні для того, щоб очистити місто від вибухонебезпечних предметів, кинутих машин тощо.
Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Деталі
Комендантська година розпочалася о 21:00 7 квітня і триватиме до 9:00 11 квітня. В'їзд у місто буде закритий.
Маркушин зазначив, що проїзд на Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. У дні комендантської години на вулицях Ірпеня працюватимуть тільки комунальні служби та волонтери за узгодженим списком. Такий крок має допомогти безперешкодній роботі правоохоронних органів.
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