В Київ прийде справжня весна! Прогноз на неділю

В Києві очікується відлига. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві завтра, 13 лютого, очікується сонячна погода, опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +3 градусів.

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Про це повідомляє сайт sinoptik.ua.

Температура повітря вночі опуститься до -2 градусів та почне прогріватися ближче до обіду. Після 11:00 очікується +1 градус, а вже в 14:00 прогнозують + 3 градуси.

Ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

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Крім того, очікується замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні, що призведе до ожеледиці.